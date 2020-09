Mentre i viticoltori vendemmiano i ladri “alleggeriscono” le loro auto parcheggiate a valle

Montegrosso d’Asti – Mentre i contadini stavano vendemmiando, i ladri, fuori dalla vigna, hanno svaligiato le loro automobili. Il furto è di stamane messo a segno tra le 8:30 e le 9:30, stando ad una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri. A fare denuncia è stato Luca Ferraris, imprenditore vitivinicolo con cantina a Castagnole Monferrato che, con la sua azienda, ha alcuni appezzamenti di vigna coltivata a Barbera proprio a Montegrosso. I ladri hanno rotto i finestrini, quindi hanno aperto la portiera e portato via i soldi e di quanto di prezioso vi fosse nell’abitacolo. Tre i mezzi interessati che erano parcheggiati a bordo del vigneto in frazione Tana Bassa, in una zona in piena vista e con abitazioni presenti nel circondario. Qui l’azienda ha sei ettari di vite Barbera di cui un pezzo coltivato a Moscato. La refurtiva consiste in uno zaino e due portafogli. Bottino calcolato in 200 euro ma il disagio è la perdita dei documenti che dovranno essere rifatti. A meno i ladri non siano gentili e non pensino di restituirli. I danni alle auto ammontano complessivamente ad un migliaio di euro. Nessuna novità, per ora, sul fronte delle indagini condotte dai carabinieri, anche se si esclude che i ladri siano del posto.