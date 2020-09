Riprende l’attività agonistica del calcio femminile

Alessandria – È ripartita martedì 1 settembre l’attività agonistica delle atlete del settore giovanile dell’Alessandria Calcio Femminile, categoria Under 19 e Under 15, sotto la guida dell’allenatore Marco Giovannetti (nella foto). Previsti quindici giorni di preparazione intensiva in vista dei rispettivi campionati che, Covid permettendo, partiranno il 25 ottobre. Quattro i nuovi acquisti che sono stati presentati a squadra e dirigenti: Angelica Dalerba, Chiara Salerno, Stella Luisa e Giorgia Bono che andranno ad integrare la rosa della passata stagione.

L’organico consente ancora l’inserimento di ulteriori atlete in precise zone del campo.

Chi fosse ancora interessato, ad approcciarsi alla realtà del calcio femminile può contattare l’Associazione Calcio Femminile (ACF) inviando la mail ad acfemminilealessandria@gmail.com oppure contattando l’Addetto Stampa Paolo Baratto al numero 338-1948202.