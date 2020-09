Teneva in gabbia nella sporcizia due falchi di specie protetta: falchi sequestrati e lui denunciato

Casale Monferrato – Il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Alessandria, congiuntamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Casale Monferrato, ha deferito in stato di libertà un uomo di 58 anni per furto aggravato, cattura e illecita detenzione in condizioni non compatibili con la loro natura di due esemplari di Gheppio (Falco tinnunculus), un volatile di “fauna protetta” (ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 157/1992) e appartenente alle “specie a rischio di estinzione” secondo il Regolamento Europeo n. 338/97. Gli animali erano tenuti all’interno di una gabbia in legno di piccole dimensioni, aperta solo su un lato e in condizioni igieniche scarse per la mancata pulizia degli escrementi. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro i due esemplari e li hanno affidati in custodia al centro LIPU di Tigliole d’Asti.

Tra i più piccoli rapaci italiani, il Gheppio misura appena 35 cm, con 70-90 cm di apertura alare. Il piumaggio è di color bruno-rossiccio e mostra diverse macchie scure sul dorso, mentre il capo e la coda appaiono di tonalità grigio-scura. Al termine della coda, si nota una tipica macchia bianca, mentre la parte inferiore è bianco sporco e le zampe gialle.

Nidificante stazionario, migratore e svernante, il Gheppio è distribuito in tutta Italia, con maggior diffusione nelle regioni centro-meridionali e insulari. Predilige gli spazi aperti con vegetazione bassa, dove può facilmente dedicarsi alla caccia e trovare luoghi sicuri dove posarsi. Si nutre di piccoli roditori, insetti, lucertole, piccoli serpenti e uccelli, quali storni, passeri e allodole.