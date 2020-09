Amichevoli calcio dilettanti: il Derthona si aggiudica il Torneo Traverso

Alessandria – Prosegue il periodo di amichevoli per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria. L’Hsl Derthona si è aggiudicata ieri, a Gavi, il torneo intitolato a Lorenzo Traverso. Nel triangolare la Novese ha battuto di misura la Gaviese, 1-0, che a sua volta ha ceduto all’Hsl, 2-1 per i Leoncelli. La terza sfida, decisiva, ancora combattuta, 1-0 per Tortona che, dunque, ha alzato la coppa.

All’Ottolenghi di Acqui Terme, oggi pomeriggio, il Casale ha battuto i termali per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Franchini e D’Antoni.

Nelle file nerostellate il debutto di M’Hamsi, che pochi giorni fa ha rescisso il contratto con l’Alessandria e ha raggiunto l’accordo con il club del presidente Gaffeo.