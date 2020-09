Conte non sa nemmeno quanti morti ci sono stati COL Covid19: torni a fare l’avvocato e l’informatore dell’Aisi (Video)

Roma – Ieri, 5 settembre 2020, durante la festa de Il Fatto Quotidiano, Conte ha dichiarato che in Italia i morti Covid19 sono stati 135.000. Padellaro ha tentato di correggerlo ricordandogli che al momento il numero delle vittime si aggira sui 35.000 ma il Presidente del Consiglio ha ribadito con decisione: “135.000, punto”!

Conte non sa nemmeno quanti morti COL Covid 19 – e non PER il Covid 19 – ci sono stati (probabilmente ha dato i numeri perché era già ubriaco: basta far caso a come parla di solito, impastando le parole, fatto tipico di chi ha alzato il gomito) e siccome per un ubriaco la matematica è sempre un’opinione calcola i morti quattro volte. Dice e ribadisce che sono stati 135.000 mentre sono stati esattamente 35.534. Ma perché non se ne torna a fare l’avvocato e l’informatore dell’Aisi? Ancor più per il fatto che la sua nomina è stata ratificata da un usurpatore come Mattarella che è stato nominato capo dello stato da un parlamento incostituzionale. Non ne possiamo più. Esigiamo che sia ripristinata la legalità, che sia rispettata la Costituzione e che gli usurpatori come Mattarella e Conte si tolgano dai piedi. Il golpe castrista è durato anche troppo. Vogliamo votare. Punto. (Cliccare sotto per vedere il filmato).

Terrorismo mediatico in azione, Conte mente sapendo di mentire: "In Italia per #Covid19 sono morte 135 mila persone." Padellaro: "Sono 35 mila." Conte: "Sono 135 mila, punto." La notizia falsa passa come se fosse vera grazie ai servi di regime. @AlbertoBagnai #RadioSavana pic.twitter.com/OV6SVRCTd4 — RadioSavana (@RadioSavana) September 5, 2020