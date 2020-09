Contro la Samp, l’Alessandria gioca e attacca

Alessandria (Alessandria 2 – Sampdoria 2) – È terminato con un pareggio l’incontro amichevole tra Alessandria e Sampdoria andato in scena sabato sera al “Mocca” davanti a 550 persone paganti.

Stadio aperto al pubblico, dunque, e partita che nel complesso ha soddisfatto i sostenitori dell’Orso Grigio che hanno potuto osservare una squadra già grintosa e ben organizzata, capace di mettere in apprensione una compagine di serie A di lungo corso come la Samp.

Bene, nelle file dei Grigi, i nuovi acquisti come Parodi, già cinico e aggressivo Eusepi, convincenti prestazioni anche dai giovani che sono entrati nel finale.

Mister Gregucci può schierare solo Parodi e deve rinunciare ad Arrighini in attacco, per un affaticamento muscolare, e Pisseri che sta lavorando per entrare in condizione.

Nella Sampdoria, oltre ai sette impegnati con le nazionali, indisponibili Gabbiadini, Palumbo, Murillo e Audero.

Parte meglio la Samp che con Augello, all’8′ suggerisce in area per Quagliarella, il capitano ha spazio per controllare, e infila Crisanto. 1-0 Sampdoria che poi cerca il raddoppio con Bonazzoli ma è bravo Crisanto a deviare in angolo. Quattro minuti dopo Verre cerca la soluzione a giro, vicino all’incrocio.

Ma l’Alessandria c’è e cresce nel corso dei minuti, in qualità, gioco e fiducia. In due minuti prima Casarini impegna Ravaglia in due tempi (21′), poi Suljic obbliga il portiere al salvataggio in angolo. Il giovane Macchioni, classe 2002, si fa applaudire al 27′ per un tocco decisivo in area che manda fuori causa sia Quagliarella, sia Bonazzoli.

Insistono i padroni di casa che al 37’ trovano il pareggio, su rigore, assegnato per atterramento di Eusepi in area da parte di Vieira.

Nelle file dell’Alessandria entra Gazzi per Parodi, Gregucci sposta Casarini sulla fascia destra e l’ex granata fa diga al centro con Suljic. La Samp pareggia al 14’ con il colpo di testa di Bonazzoli, servito da Quagliarella. Al 24′ l’occasione per il pareggio è per uno dei baby grigi, il 2003 Podda, ma Ravaglia respinge con il corpo. Al 38′ l’Alessandria nega la gioia del 3-1 alla Samp grazie alla grande parata di Crisanto su Yoshida.

Gregucci fa poi uscire Eusepi ed entrare il giovane Poppa, 2002, che sfrutta un’indecisione della difesa e trova la rete del pareggio infilando Ravaglia, ex Cremonese e per questo finito nel “mirino” dei tifosi grigi. Finisce 2-2, per l’Alessandria un buon esordio, per gioco e personalità. Le premesse per un campionato da protagonisti in Lega Pro per l’Orso Grigio ci sono tutte.

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Prestia (21’st Vitale), Cosenza, Macchioni; Parodi (1’st Gazzi), Casarini. Suljic, Castellano (20’st Podda); Di Quinzio (20’st Poppa); Eusepi (40’st Suppa), Chiarello (20’st Grace). All.: Gregucci.

Sampdoria (4-3-1-2): Ravaglia; Rocha (19′ Ferrari), Tonelli, Colley (19’st Regini), Augello (19’st Murru); Ramirez (1’st Depaoli), Verre (19’st Yoshida), Leris (19’st Bahlouili); Vieira (19’st Capezzi); Quagliarella, Bonazzoli (19’st Prelec). A disp.: Avogadri. All.: Ranieri

Arbitro: Di Graci di Como.

Gol: pt 8′ Quagliarella, 38′ Eusepi (rig); st 14′ Bonazzoli, 41′ Poppa.

Corner: 6-3.

Note: serata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 550 circa.