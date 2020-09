Pakistano si masturba sui giochi dei bambini in viale Varese: fermato dalla polizia

Como – È accaduto giovedì 3 settembre in un parco giochi per bambini in viale Varese a Como. Un pakistano era intento a masturbarsi sopra uno dei giochi dei bambini e, nonostante la presenza di persone, ha continuato i suoi comodi. Alcuni passanti e mamme che hanno assistito alla terribile scena, hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine che, intervenute in pochissimo tempo, lo hanno portato in Questura. Non è il primo caso di migranti che si masturbano in pubblico: ricordiamo un ganese sulla spiaggia di Lampedusa ed un nigeriano in treno. Tutti negli ultimi giorni.