Responsabile del depuratore di Basaluzzo ha tolto i sigilli dell’Arpa e ha messo il tubo per il prelievo dei reflui in un secchio di acqua pulita: condannato

Basaluzzo – Non è bastato il “Perry Mason de Noantri” a salvare dal “collegio” Francesco Carboni (nella foto), 64 anni, residente a Capriata d’Orba in Via Pizzorno 3, amministratore unico della Valle Orba Depurazione Srl, con sede a Basaluzzo in Località Iride 28, partecipata dai Comuni di Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Basaluzzo, Predosa e Silvano d’Orba. Ha beneficiato della sospensione condizionale della pena a 3 mesi di reclusione e 50 euro di multa, convertita nella sanzione di 6.800 euro. Il Carboni è stato condannato insieme al direttore dell’impianto Rubens Parodi 53 anni, residente a Montaldo Bormida in Via della Croce 41, che ha avuto la stessa pena per lo stesso reato. I due hanno tolto i sigilli apposti dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio in Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) di Alessandria, sulla scocca del campionatore automatico posto sulla linea dei reflui in ingresso all’interno degli impianti di depurazione, rimuovendo dalla corretta sede il tubo in gomma collegato al campionatore per il prelievo dei reflui e collocandolo in un secchio di acqua pulita. I controlli ai quali fa riferimento la sentenza sono stati effettuati il 12 e il 13 febbraio del 2019. In sostanza i due hanno fatto uscire acqua potabile prelevata da un secchio, spostando il tubo che Arpa aveva collegato all’impianto di depurazione con tanto di sigilli. Il Carboni era assurto all’onore della cronaca l’anno scorso in quanto si era candidato a giugno 2019 alla carica di sindaco di Capriata d’Orba. Già consigliere comunale di minoranza, era stato anche al centro di una polemica sollevata dal Movimento 5 Stelle poiché, essendo contemporaneamente consigliere comunale di Capriata e amministratore unico della società che gestisce il depuratore di cui il Comune di Capriata è socio, era controllore e controllato in pieno conflitto di interessi. Non basta, perché il Carboni era stato chiamato in causa per alcune presunte assunzioni irregolari di dipendenti del consorzio, fra le quali proprio quella del direttore Rubens Parodi. Inoltre Carboni era già reduce da un processo per inquinamento da cui è uscito assolto grazie alla prescrizione, ma non è sfuggito all’ultimo per cui è stato condannato.