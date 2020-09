Asti: causa Covid niente Palio, largo alla Dojua d’Or

Asti – La formula è rivista e corretta ma la sostanza non cambia. Asti, in quest’anno anomalo segnato dall’emergenza sanitaria del Covid19, deve rinunciare, per la prima volta dal 1967, al Palio, oltre a sagre varie, ma non alla Dojua d’Or.

L’edizione 2020 sarà un salone diffuso, ampliato nello spazio e nel tempo: si svolgerà nei fine settimana dall’11 settembre al 4 ottobre, coinvolgendo Asti e il Monferrato Astigiano.

Undici gli enti e le istituzioni coinvolti in cabina di regia per un investimento complessivo di 500.000 euro.

Il via ufficiale l’11 settembre al Teatro Alfieri con un evento dal titolo “Il Vino, il Cibo, la Cultura, il Monferrato”.

Da quel giorno e per quattro weekend, da venerdì a domenica, la kermesse vivrà in piazze e palazzi del centro storico in un percorso ideale tra vino, cibo e cultura, con eventi, degustazioni, mostre, iniziative, ma con prenotazioni on line e ingressi contingentati.

In piazza San Secondo ci sarà un vero e proprio salotto all’aria aperta con i 14 consorzi di tutela piemontesi, con un patrimonio enologico costituito da 18 docg e 41 doc regionali. Saranno in degustazione etichette accompagnate da assaggi di prodotti Dop e Igp come formaggi, salumi, nocciole. Al via anche la collaborazione tra Piemonte Land e Consorzio tutela Gorgonzola dop. Sarà presente, sempre in piazza San Secondo, la “Cantina della Douja” dove acquistare le bottiglie proposte in degustazione.

In piazza Roma ospite speciale, venerdì 11 settembre alla sera, sarà Alessandro Borghese, presente all’incontro “Alessandro Borghese. Il Lusso della semplicità”. Sarà realizzata una cena, sia sabato che domenica, in abbinamento all’Asti Spumante e al Moscato d’Asti docg. La domenica, invece, spazio all’AstiCocktail.

A Palazzo Alfieri la “Douja del Monferrato” con un centinaio di aziende per circa 220 etichette, uno spazio suggestivo dove degustare vini bianchi e rossi del territorio, accompagnati da “stuzzicherie”. Venerdì e sabato a palazzo Ottolenghi sarà invece la volta della “La Douja del Vermouth” con prodotti in cocktail e in purezza. La Douja 2020 si arricchisce di 12 masterclass sui diversi vitigni piemontesi: nel ridotto del Teatro Alfieri, tutti i fine settimana del salone, organizzati da Piemonte Land e guidati dai sommelier Ais.

Novità di quest’edizione sarà l’ampliamento della manifestazione a tutto il territorio provinciale per coinvolgere le aziende vitivinicole, della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo.