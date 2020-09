È stato ucciso da suo figlio l’uomo di 61 anni trovato stamane carbonizzato in giardino

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Dopo un lungo interrogatorio in Commissariato, Guglielmo Beccuti, 23 anni, è crollato ed ha confessato di aver ucciso il padre Pietro Beccuti di 61 e poi di avergli dato fuoco. Il terribile fatto è forse il macabro epilogo dell’ennesima violenta litigata tra i due. Gli Agenti della Polizia di Stato, intervenuti stamane sul luogo del delitto, la casa in Strada San Giorgio Miglietta 7, nella zona tra Salita Sant’Anna e Cascina Serniola, dove vive la famiglia Beccuti, trovavano in giardino i resti carbonizzati della vittima, che ha lavorato per la Pietro Beraldi Sas di Via Garibaldi 20 a Casale Monferrato, una storica ditta casalese fondata nel 1875, produttrice di tè e caffè. Ad avvisare la Polizia era stata stamane la moglie, la quale aveva segnalato che il proprio figlio s’era allontanato poco prima in stato confusionale. Data la gravità dei fatti scattavano a largo raggio le indagini effettuate da personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato e della Squadra Mobile della Questura di Alessandria, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vercelli, che consentivano di indirizzare le ricerche del figlio Guglielmo raggiunto nelle campagne della periferia casalese, fermato e accompagnato in Commissariato. Era svolta anche una minuziosa attività di sopralluogo e raccolta di reperti, eseguita congiuntamente da personale del Posto di Polizia Scientifica del Commissariato e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Alessandria, finalizzata all’acquisizione di ulteriori riscontri, che permetteva il sequestro di molto materiale. Dopo la piena confessione resa da Guglielmo Beccuti e al termine della sua escussione e di quella delle numerose persone informate sui fatti, il giovane era sottoposto a fermo per omicidio volontario e distruzione di cadavere, quindi associato alla Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.