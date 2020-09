Fine settimana positivo per gli atleti mandrogni

Alessandria – Fine settimana molto impegnativo per gli atleti dell’Atletica Alessandria impegnati in gare molto importanti.

Il primo impegno ad Alba venerdì 4 settembre. Gare esclusivamente di mezzofondo e marcia e prestazioni eccellenti, specialmente nella marcia. Alessia Gallino si è aggiudicata la gara femminile di 5000 mt con il nuovo primato personale: 25’53”55. Un eccellente tempo per l’atleta alessandrina che avvicina il minimo per i campionati italiani assoluti (25’40”). Molto bene anche l’allieva Sara Perotti, 2ª in 26’52”50 e Silvia Boidi che ha chiuso in 28’00”61, ottenendo il minimo per i campionati italiani allieve ed aggiungendosi così a Sara Perotti. Da segnalare anche nella gara cadette Gloria Lila 4ª nei 3000 mt in 17’45”36. Infine nei 1500 mt Simone Canepa ha chiuso in 4’27”26 e Debora Gallino in 5’07”17.

Secondo impegno sabato 5 a Donnas con la prima giornata dei campionati regionali assoluti. Nei 100 metri femminili Francesca Chilin ha ottenuto il 3° posto nella gara under 23 con il tempo di 12”92, mentre Lucrezia Accornero si è piazzata ottava nei nella gara allieve con 13”38. Nei 100 maschili Matteo Desimone conclude in 12”01, Simone Francescon 12”23, Lorenzo Milana 12”37 e Simone Panizza 12”62. Nei 400 mt 4° posto per Aurora Accornero nella gara juniores con il tempo di 1’03”30 e nei 1500 mt 5’38”23 per Giulia Lazzarin. Bel finale con la 4x 100 allievi (Francescon Milana Desimone e Luca Bompani) che ha chiuso in 47”24.

Il trittico di gare si è concluso con la seconda giornata dei campionati regionali assoluti, domenica 6 settembre, sempre a Donnas. Nei 200 metri femminili Francesca Chilin ha concluso in 27”10 ed é seconda nella graduatoria under 23 regionale. Nella stessa gara Lucrezia Accornero ha concluso n 27”66. Nei 200 metri maschili buone prove per gli allievi Matteo Desimone che ha chiuso in 24”94, Simone Francescon che ha chiuso in 24”76 e Simone Panizza 25”46. Doppia medaglia nei 400 ostacoli allievi: secondo Luca Bompani con 62”94 e Lorenzo Milana con 64”36. Buone prove anche dal lancio del disco con il terzo posto a livello juniores di Miriam Giacometti che ha preceduto la compagna di squadra Chiara Schiavone, quarta. Negli 800 femminili altra medaglia nella categoria juniores, Aurora Accornero terza classificata. Buona prova anche nel salto in lungo per Arianna Perotti. Ma è negli 800 metri maschili che l’Atletica Alessandria ha ottenuto le migliori soddisfazioni di giornata. Uno splendido Filippo Morale chiude al terzo posto assoluto con uno strepitoso 1’53”16 che gli è valso anche la seconda posizione under 23. Bene anche Luciano Spettoli che ha chiuso in 2’00”21, mentre Andrea Mandrino ha chiuso con il tempo di 2’06”62 e Nicola Spettoli con 2’11”53.