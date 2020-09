Il Derthona resiste un tempo contro la Samp

Tortona – È terminato con il risultato di 3-0 per la Sampdoria l’amichevole che l’Hsl Derthona ha disputato ieri sera al “Coppi” contro i Blucerchiati. Per la compagine allenata da mister Ranieri ha aperto le danze Ramirez con una rovesciata su cross di Verre al 63’. Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio firmato da Leris con una conclusione dalla distanza. A 5’ dal termine poi Bonazzoli ha completato il tris su calcio di rigore. Buona impressione hanno suscitato, tre le file del Derthona, i giocatori Palazzo, Spoto e Magnè, i più pericolosi per la retroguardia ligure nel primo tempo. Sugli spalti presente anche il presidente della Samp, Massimo Ferrero.