La tennista Basiletti campionessa italiana under 14, sconfitta la Teodosescu 

Casale Monferrato – Si sono conclusi ieri mattina i campionati italiani under 14 femminili di tennis by Noberasco allo Sport Club Nuova Casale. La sfida decisiva si è tenuta tra Noemi Basiletti (2.6), campionessa under 13 in carica, contro Alessandra Teodosescu (2.8). Primo set a senso unico, con la toscana Basiletti che macina punti su punti contro un’avversaria che sembra scarica, forse per le quasi tre ore di sfida in semifinale. La Basiletti “scappa” e strappa il doppio break alla Teodosescu: 6-2 lo score del parziale. Secondo set senza grossi “scossoni” e la testa di serie numero due sembra tornare in partita. Sul quattro pari e servizio Teodosescu, Basiletti conquista il break che la porta a servire per il titolo. L’emozione gioca brutti scherzi e Teodosescu riapre l’incontro. Cinque giochi pari. Dopo un lungo game la tennista ligure si porta sul 6-5. La seconda partita si decide al tie-break. Mini fuga Teodosescu che scappa sul 2-0. Valori in campo ribaltati, Basiletti si porta sul 4-3. Il parziale successivo dice 5-4 e servizio Basiletti. Match point sul 6-4. Basiletti è campionessa d’Italia. A premiare il vicepresidente vicario della Fit Piemonte Roberto Santangeletta, la delegata provinciale Maria Rita Piano, il tecnico nazionale under 16 femminile Luca Ronzoni e il presidente del club ospitante i campionati, Lorenzo Tiengo. Presente anche lo staff arbitrale che ha seguito la manifestazione Renzo Perfumo, Alessia Fontanini ed Edoardo Galaktionov, insieme al direttore del torneo Andrea Manfredi.