Lo Stato rateizza 27 milioni di tasse al “suocero” di Conte, ma lui non le paga lo stesso: a Conte, che stammo a fa’?

Roma (di Pietro Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo tornare a parlare – ahimé – dei nostri politici che, se vanno avanti così, mi mandano alla “neurodeliri”. Stavolta mi corre l’obbligo di scrivere ancora sul nostro premier che non ha votato nessuno, che è stato insediato a Palazzo Chigi da un presidente della Repubblica eletto il 3 febbraio del 2015 da un parlamento illegittimo (nel gennaio 2014, con sentenza n. 1/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge elettorale “Porcellum”, annullando il premio di maggioranza e introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza, stabilendo che un terzo del Parlamento era illegittimo), per cui sia uno che l’altro, Mattarella e Conte – mi spiace dirlo ma è la verità – sono abusivi. Ma per Giuseppi non ci sono solo le “grane politiche” in quanto anche “in famiglia” tira una brutta aria. Infatti il “suocero”, Cesare Paladino (a sinistra nella foto, con la figlia Olivia), padre di Olivia Paladino, compagna di Conte, è in “guerra” con l’Agenzia delle Entrate controllata dal Ministero dell’Economia (Gualtieri). Il tutto risale al 2019 quando Cesare Paladino, proprietario del lussuoso Grand Hotel Plaza di Roma, patteggiò per aver evaso il versamento della tassa di soggiorno: un ammanco totale di due milioni di euro mai versati – secondo gli inquirenti – dal 2014 al 2018. L’imprenditore, dopo aver pagato tutto il dovuto, patteggiò – con sospensione della pena concordata – un anno, due mesi e una settimana di “collegio”.

Ma per il padre della compagna del premier le grane non sono finite qui, perché a causa della crisi del “mattone” le società della famiglia Paladino usufruirono della cosiddetta “pace fiscale”, o meglio della “rottamazione ter” voluta dal Conte-Uno, precipitando in forte sofferenza col Fisco per circa 36 milioni di euro. Ed ecco che subentra la rateizzazione, chiesta e ottenuta, di 27 milioni. Da qui poi si passa al ricorso: Cesare Paladino – che deve ancora corrispondere all’Agenzia delle Entrate oltre 15 milioni di euro – si è appellato contro il Fisco per chiedere la dilazionare del pagamento in diciotto rate. Ma non riesce a pagare e, a questo proposito, il direttore del Tempo Franco Bechis scrive: le società dei Paladino non sarebbero “in grado di versare quelle rate taglia extralarge senza rischiare di mandare in crisi seria tutto il gruppo”.

E io pago.