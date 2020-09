Lo Stay O’Party di Casale batte con risultato tennistico la Junior Calcio Pontestura

Casale Monferrato – Buona la prima per la Juniores Provinciale dello Stay O’Party che ha chiuso, ieri, il derby amichevole contro i coetanei della Junior Calcio Pontestura con il risultato di 6-2. Una prova convincente, come rimarcato dal responsabile del settore giovanile Matteo Bongiorno che ha però sottolineato come sia “importante rimanere con i piedi per terra e ricordarci che siamo alle prime armi in questo tipo di categoria, nonostante la vittoria sia un ottimo segnale”. Al di là del risultato della prima uscita stagionale dei ragazzi di Demichelis e Favarin, Bongiorno si dice soddisfatto in generale per quel che riguarda la dedizione della squadra: “La società li segue, li stimola e si occupa delle loro esigenze e i ragazzi ci stanno ricambiando mettendo il massimo impegno nell’ambientarsi in una realtà nuova. Il lavoro dei mister, dei dirigenti e dei collaboratori si è rivelato estremamente prezioso per dare il via ad un progetto che, come sottolineato da Bongiorno, “non è esclusivamente volto a portare a casa risultati importanti, ma che ha l’obiettivo di crescere e far crescere nella speranza che il prossimo anno il maggior numero di ragazzi possibile possa affacciarsi alla prima squadra”.