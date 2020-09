Nuovi arrivi all’Alessandria Volley

Alessandria – L’Alessandria Volley si rafforza con due nuovi innesti in vista del campionato di Serie C che vedrà le alessandrine impegnata per la stagione 2020/2021. Alla corte di coach Ernesto Volpara arrivano Martina Demagistris, atleta classe ’98 con un bagaglio sportivo già importante alle spalle, e Melissa Franzin, nata nel 1999 con un passato in provincia tra Serie D e C.

Demagistris, laureata in Economia a Pavia, dove sta attualmente seguendo il corso Magistrale, ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 8 anni nelle fila dell’allora A.v.b.c. con cui resta per 9 stagioni. Poi il passaggio a Novi per due anni dove gioca prima in D e poi in C. Sempre in C fa una stagione nell’Acqui facendo anche il secondo palleggio in B1 per le termali. Nel suo bagaglio c’è anche un campionato in Serie D con l’Alessandria Volley nell’ambito del progetto EVO e un anno in Prima Divisione con l’Occimiano Pallavolo. Lo scorso anno ha disputato la Serie C nel Tromello.

“Sono contenta di essere tornata ad Alessandria per mettermi in gioco e dare una mano a un progetto giovane. A oggi sono l’atleta più vecchia (Demagistris è del 1998, ndr) e nel mio piccolo metterò a disposizione delle mie compagne quel briciolo d’esperienza in più che ho acquisito in questi anni. Soprattutto su come affrontare le partite con il giusto approccio mentale. L’idea della società di puntare sui giovani mi stimola e sono sicura che faremo un buon campionato sotto la guida di un coach importante come Volpara” ha detto la Demagistris.

Melissa Franzin frequenta l’università di scienze biologiche ad Alessandria. Ha iniziato a 14 anni le giovanili locali, giocando poi nell’Alessandria Volley, Sale, Lungavilla, Rivanazzano e Lyons Pozzolo. “Per me è un onore tornare in una società seria e ambiziosa come l’Alessandria Volley che punta sui giovani per fare un campionato impegnativo e tosto come la Serie C. Un campionato che avevo già sperimentato con l’allora 4 Valli. Credo sia giusto rimettermi in gioco e lanciarmi in un’avventura in cui spero di ritagliarmi un posto per fare una bella stagione insieme alle mie compagne” ha spiegato la nuova arrivata.