Proseguono gli allenamenti del calcio femminile

Alessandria – Prosegue la preparazione dell’Alessandria Calcio Femminile in vista dell’inizio della stagione agonistica 2020/2021.

Ieri la giornata è stata caratterizzata da una doppia seduta di allenamento. Il gruppo, agli ordini del mister Pino Primavera, coadiuvato da Valerio Coppo, ha svolto un lavoro fisico, atletico e tattico. In attesa di notizie imminenti di mercato, la truppa mandrogna si ritroverà mercoledì sera per la ripresa degli allenamenti, fissata per le 20.

Domenica pomeriggio, fischio d’inizio alle quattro, l’Alessandria affronterà, al campo di via Giovanni Falcone 43, la prima amichevole stagionale contro la Santostefanese.