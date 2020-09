Trovato corpo carbonizzato nel giardino d’una villa sulle colline casalesi

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – È di Pietro Beccuti, un impiegato di 61 anni, il cadavere trovato carbonizzato nel giardino della sua casa in Strada San Giorgio Miglietta 7, nella zona tra Salita Sant’Anna e Cascina Serniola, dove viveva con la moglie e i due figli. La morte risale a stanotte anche se il corpo carbonizzato è stato trovato stamane verso le nove, per cui appare piuttosto strano che il rogo sia sfuggito ai vicini della villa poco distante. La vittima lavorava come impiegato alla Pietro Beraldi Sas di Via Garibaldi 20 a Casale Monferrato, una ditta produttrice di tè e caffè, e apparentemente conduceva una vita tranquilla anche se il tragico fatto di sangue pone molti interrogativi. Nella villa non c’era nessuno in quanto i familiari sembra fossero ancora in vacanza anche se gli inquirenti hanno interrogato il figlio Guglielmo, di 21 anni. Di certo c’è solo che si tratta di omicidio anche se non si conosce il possibile movente. È possibile che la vittima, per chi lo conosceva un onesto impiegato amministrativo di una piccola ditta di Casale Monferrato, ormai prossimo alla pensione, conducesse una seconda vita per cui la sua morte cruenta possa essere ascritta ad un regolamento di conti. Si fanno molte ipotesi, come quelle del debito di gioco, di qualche sgarro ai danni di certi ambienti poco propensi alla trattativa o anche debito nell’ambito dello spaccio di cocaina. Del caso si sta occupando il Commissariato di Casale insieme alla Squadra Mobile. Sono intanto in corso i rilievi dentro e fuori l’abitazione ad opera della scientifica. Nella villetta è arrivata anche la Asl per prendere in custodia il cane della vittima.