È un film diretto da Roger Kumble, tratto dal bestseller “After – Un cuore in mille pezzi” di Anna Todd ed è il sequel dell’omonimo film del 2019. Abbiamo lasciato Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) in riva al lago con quella romantica frase con cui lui le dichiarava il suo amore. La loro relazione era iniziata in modo tumultuoso e proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, Tessa ha scoperto fino a che punto può arrivare la crudeltà di Hardin. Dopo aver saputo che il ragazzo aveva scommesso con i suoi amici di farla innamorare di lui, Tessa è completamente fuori di sé e crede che Hardin non potrà mai cambiare. È convinta che il lato da bad boy di Hardin prevalga su quello riflessivo e dolce di cui si è innamorata. D’altra parte Hardin la ama davvero e non si fermerà di certo davanti a un “no” iniziale per riaverla.

In questo nuovo capitolo i due dovranno affrontare diverse sfide per tornare non uniti come prima, ma più di prima. Tessa suscita l’interesse di altri ragazzi, disposti a farle dimenticare Hardin, ma non soltanto la sua sfera sentimentale è un completo caos. Un improvviso ritorno, infatti, sconvolgerà la ragazza: qualcuno che non vedeva da tempo farà capolino nella sua vita, senza alcun preavviso. Hardin invece ha disperatamente bisogno di lei e, sebbene Tessa provi a perdonarlo, non sa ancora quali terribili segreti nasconde il passato del ragazzo.

Data di uscita: 02 settembre 2020

Genere: Sentimentale, Drammatico

Anno: 2020

Regia: Roger Kumble

Attori: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice Accola, Louise Lombard, Dylan Arnold, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie, Pia Mia, Rob Estes

Megaplex Stardust Tortona

dal 10 settembre 2020

SALA 1

da lunedì a venerdì 20:50

sabato 18:10 – 20:50

domenica 16:00 – 18:10 – 20:50

da lunedì a venerdì 21:40

sabato 17:20 – 19:30 – 21:40

domenica 15:00 – 17:20 -19:30 – 21:40

Paese:USA

Durata: 105 min

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Anna Todd, Mario Celaya

Fotografia: Larry Reibman

Montaggio: Anita Brandt-Burgoyne

Produzione: Voltage Pictures.