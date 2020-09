Controlli sulla movida mandrogna: identificate 88 persone e multati tre esercizi commerciali

Alessandria – Nei giorni scorsi, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria, coadiuvato dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, ha effettuato controlli di esercizi commerciali nell’ambito della normativa anti Covid19. Nel mirino di controllori quello che è rimasto della movida mandrogna. Sono state identificate 88 persone, e controllati tre esercizi commerciali: un market multietnico sito in zona Borgo Rovereto dove è stato riscontrato sia il non rispetto delle corrette modalità di conservazione e deposito dei prodotti alimentari, che la mancata esposizione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); un bar di Corso Roma al cui ingresso gli operatori hanno constatato la presenza di due buttafuori non iscritti nell’apposito albo prefettizio e privi di qualunque forma di regolare contratto, oltre a constatare che non è stata esposta la relativa SCIA; un circolo del sobborgo di Mandrogne, dove la somministrazione di cibi e bevande avvenisse anche nei confronti di clienti non soci. Oltretutto, da un’analisi più approfondita della documentazione, è risultato errato il procedimento di tesseramento dei soci relativo all’anno 2020. Pertanto sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 32.400 euro e i titolari dei suddetti esercizi commerciali sono stati invitati in Questura ai sensi dell’art. 15 TULPS, per la verifica della documentazione e per la contestazione delle relative sanzioni.