Dreambuilders: La fabbrica dei sogni

Il film, diretto Kim Hagen Jensen, è la storia di Minna, una giovane che vede la sua vita completamente cambiata da un momento all’altro. Quando suo padre decide di chiedere alla sua nuova fidanzata di trasferirsi a vivere insieme nella loro casa, Minna non immagina che dovrà fare i conti con la perfida figlia della donna. La sua “sorellastra”, non solo è perfida con lei, ma arriva al punto di terrorizzarla.

Quando Minna trova un modo per accedere al mondo onirico e interferire con i sogni della sorellastra, pensa di aver finalmente risolto il suo problema. Ma la ragazza ancora non sa che intromettersi ne sogni altrui a volte può portare a conseguenze disastrose.

Data di uscita:10 settembre 2020

Genere: Animazione, Avventura

Anno: 2020

Regia: Kim Hagen Jensen

Megaplex Stardust Tortona – dal 10 settembre 2020

SALA 6

sabato 17:30

domenica 15:40 – 17:30

Paese: Danimarca

Durata: 81 min

Distribuzione: BIM Distribuzione

Produzione: First Lady Film.