Due anni e otto mesi al marocchino che ha rapinato un novantenne per strada

Asti – Aveva derubato un anziano di 90 anni in centro ad Asti ed era stato bloccato davanti alla stazione ferroviaria da un maresciallo dei carabinieri in forza al nucleo di polizia giudiziaria al tribunale di Asti che, in borghese in quanto fuori servizio, stava partendo per le vacanze in treno: clicca https://www.alessandriaoggi.info/sito/wp-admin/post.php?post=96520&action=edit. Si tratta di un marocchino di 27 anni, Anas Belaghzal, senza lavoro e senza fissa dimora, che è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, per furto con destrezza aggravato, dal giudice del tribunale di Asti, Marco Dovesi, al termine del processo che si è celebrato ieri con rito abbreviato. I fatti risalgono al pomeriggio del 13 agosto scorso quando quel maresciallo in borghese, invece di far finta di niente e partire per le meritate vacanze, ha notato un gruppetto di nordafricani che, in via Cavour angolo Via San Quirico, stavano circondando un anziano di 90 anni col solito pretesto di chiedergli delle informazioni o se avesse delle sigarette. Il maresciallo della Benemerita ha subito intuito che quel gruppetto di balordi aveva delle brutte intenzioni e si è avvicinato rapidamente, giusto in tempo per notare che uno degli africani spintonava l’anziano riuscendo a sfilargli il portafoglio dalla tasca. Non ha avuto esitazioni intimando al ladro di fermarsi, dicendo di essere un carabiniere. Poi lo ha inseguito e bloccato mentre i complici si sono allontanati facendo perdere le loro tracce, quindi chiamava sia i colleghi della Radiomobile a supporto, che sono accorsi e hanno arrestato in flagranza il ventenne, che il 118 per soccorrere l’anziano che, per fortuna, non aveva riportato ferite e stava bene.

Per il nostro amico carabiniere partenza per le ferie rinviata, ma il ladro è stato preso e poi consegnato ad altri uomini della Benemerita subito intervenuti a supporto del collega e, dopo gli accertamenti di rito, è stato trasferito in carcere. Ieri s’è beccato due anni e otto mesi di “collegio”.

Tutto è bene ciò che finisce bene.