Entro il mese prenderà il via la newco Gruppo Cerutti Srl

Casale Monferrato – Dalla fusione delle due società di casa Cerutti, le Officine Meccaniche Cerutti di Casale e la Cerutti Packaging Equipment di Vercelli, prenderà corpo la newco Gruppo Cerutti Srl di cui il Tribunale di Vercelli il 31 agosto ha accettato il piano per la sua costituzione. La notizia, diffusa dalla direzione, è stata accolta dai lavoratori con grande sollievo. Non è ancora nota la data della ripresa della produzione che avrebbe dovuto iniziare alla fine di agosto ma che slitterà di almeno un mese. Anche i lavoratori non sono ancora stati informati del giorno del riavvio che vedrà all’opera 134 dipendenti. Ci si avvarrà di tutto il bagaglio di esperienze maturato nelle due precedenti società, costituito da disegni, brevetti e tecnologia per servire i settori di Packaging, Converting, Security, Riviste e quotidiani. Nelle intenzioni della proprietà la “Gruppo Cerutti Srl” consente la prosecuzione dell’attività caratteristica delle due società precedenti, proponendosi sul mercato come partner affidabile, avvalendosi delle persone che hanno contribuito a costruire la storia di un’impresa da sempre apprezzata in tutto il mondo, nonché della tecnologia acquisita e sviluppata in oltre settant’anni di attività in questi settori.