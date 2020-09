In Coppa Italia al Mocca arriva la Sambenedettese

Alessandria – Sarà mercoledì 23 settembre il debutto dell’Alessandria Calcio in Coppa Italia. La compagine grigia, testa di serie, sfiderà, al “Moccagatta”, la Sambenedettese. Il verdetto è stato emesso oggi pomeriggio, alle tre, nella sede della Lega Serie A. Orario ancora da definire. La vincente, nel secondo turno, farà visita al Cosenza. Al torneo partecipano 78 società e cioè tutte le squadre di serie A e B oltre a 27 formazioni di serie C e 9 di serie D. La formula della competizione prevede che, fino alle semifinali, il passaggio al turno successivo si giochi in gara unica. In caso di parità, al termine dei 90’ regolamentari si giocheranno i supplementari e, in caso di ulteriore parità, si tireranno i calci di rigore.