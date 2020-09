Incidente sulla A14 tra Cesena e Forlì, morto un ragazzino di Pontecurone

Forlì – Un ragazzino di 13 anni è morto alle 12 di ieri vittima di un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza del km 83, nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Coinvolti un Tir con rimorchio e tre auto. Due i feriti. Sarebbe stato il Tir a tamponare la Volkswagen T-Roc sulla quale viaggiava nel sedile posteriore l’unica vittima, Luca Bassi, 13 anni di Pontecurone, rimasto intrappolato e schiacciato fra le lamiere, che è morto sul colpo. Alla guida il padre Emiliano, 49 anni, tutt’ora in prognosi riservata in quanto ferito gravemente, mentre la sua compagna di 43 anni ha riportato solo lievi ferite. La Volkswagen, a bordo della quale si trovava la vittima, ha tamponato a sua volta un’altra auto sulla quale viaggiava una famiglia che stava rientrando dalle vacanze trascorse nel Riminese. L’effetto domino ha coinvolto una terza vettura, senza però particolari conseguenze per il suo conducente. Ad effettuare i rilievi, la polizia stradale, sottosezione dell’A14. Quasi una decina i feriti, i più gravi (tra cui il padre della vittima) trasportati al trauma center del Bufalini di Cesena, e i meno seri a Forlì dove è finito l’autista del mezzo pesante. A causa dell’incidente si sono verificate lunghe code nel tratto tra Cesena Nord e Forlì.

Nella foto tratta da Il Resto del Carlino, quello che rimane dell’auto in cui viaggiava la vittima