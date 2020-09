La Nuova Boccia Alessandria accede ai play off

Alessandria – La Nuova Boccia Alessandria ha strappato al fotofinish la qualificazione ai Play Off del Campionato di Promozione conquistando un meritato quanto insperato secondo posto nella classifica finale, complici le sconfitte delle dirette antagoniste nella lotta alla piazza d’onore dietro alla capolista Centallese, qualificata da tempo alla fase finale.

La squadra del ds Bruno Grosso si è imposta, sabato scorso, con il punteggio di 16 a 6 sul campo della prima in classifica con una prova attenta e di valore, mentre la formazione di Centallo ha dovuto cedere alle forti motivazioni degli alessandrini che si erano preparati con la consapevolezza che nulla era perduto nonostante li vedesse sfavoriti nella classifica avulsa in caso di parità finale.

Primo turno concluso in parità con i successi delle coppie Fossati-Della Piazza e Rosso-Vergnano; sconfitte per Pavan nell’individuale e per la terna Mometto-Torta-Saini.

La svolta dell’incontro nelle prove tecniche: bene Rosso (21/39) nel progressivo vinto con tre bocciate colpite di vantaggio, così come anche Torta e Fossati nel tiro di precisione (Torta 15-11 e Fossati 8-7). Tre successi con i quali la Nuova Boccia ha ipotecato il match poi chiuso definitivamente nelle ultime prove classiche con tre successi in quattro partite.

Nell’ultimo turno hanno vinto Fossati (individuale), la coppia Della Piazza-Pavan e la terna Rosso-Mometto-Romeo; battuti Vergnano e Torta nell’altra partita a coppie.

Grazie alla seconda posizione finale in classifica, la Nuova Boccia ha potuto, così, accedere allo spareggio secco contro la terza classificata del girone ligure, la Cellese, sui campi di casa sabato prossimo, nel pomeriggio, con inizio alle due e mezza. La vincente accederà alla Fase Finale.

Questi i risultati

Centallese-Nuova Boccia Alessandria 6-16

Forti Sani Fossano-Veloce Club Pinerolo 12-10

Marene Bocce – Enviese 17-5

La Familiare-Aostana (annullata)

La classifica finale

Centallese 19 accede alla fase finale Nuova Boccia 16 accede allo spareggio Play Off Forti e Sani 14 accede allo spareggio Play Off Veloce Club 14 Enviese 14 La Familiare 11 Aostana 11 Marene Bocce 11

(La Familiare e Aostana 1 partita in meno).