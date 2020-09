Non odiare

Il film diretto da Mauro Mancini, è la storia del chirurgo Simone Segre (Alessandro Gassmann), che durante una notte si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un uomo coinvolto in un incidente automobilistico. Nonostante il guidatore sia gravemente ferito, Simone fa fatica ad assisterlo quando vede tatuata sul torace dell’uomo una svastica. Il chirurgo, infatti, è di origine ebraica e suo padre è stato deportato durante la Seconda guerra mondiale. Scosso da questa immagine, Simone si rifiuta di prestare all’uomo i primi soccorsi, complice il fatto che nessuno lo ha visto sul luogo dell’incidente. Accetta così di farlo morire.

Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di occuparsi dei figli rimasti orfani dell’uomo. Assume la maggiore, Marica (Sara Serraiocco), come colf, ma la 27enne non sa che il suo datore di lavoro è colui che ha lasciato morire suo padre. In poco tempo il chirurgo, colpito dalla ragazza, finisce con l’essere affascinato dalla giovane e provare una forte attrazione per lei. Quella che lo intimorisce, a parte , è il fratello di Marica, il 17enne Marcello (Luca Zunic), un vero naziskin come suo padre. Il ragazzo non tollera che sua sorella sia alle dipendenze di un ebreo e farà di tutto per opporsi alla cosa, anche assalire Simone. D’improvviso la tranquilla esistenza dell’uomo con una compagna e un elegante appartamento viene stravolta, soprattutto quando sarà la stessa Marica a bussare alla porta di casa sua.

Data di uscita: 10 settembre 2020

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Mauro Mancini

Attori: Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco, Lorenzo Acquaviva, Luca Zunic

Paese: Italia

Durata: 90 min

Distribuzione: Notorious Pictures

Sceneggiatura: Davide Lisino, Mauro Mancini

Fotografia: Mike Stern Sterzynski

Montaggio: Paola Freddi

Produzione: Agresywna Banda, Movimento Film.