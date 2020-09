Onward: oltre la Magia

Film d’animazione, diretto da Dan Scanlon, ambientato in un immaginario mondo fantastico, che racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot. I due abitano un universo in cui i draghi sono animali domestici, gli unicorni vivono liberi, disturbando i quartieri, e in giro è normale vedere troll, gnomi e altre creature dell’immaginario fantasy. Affascinati dalla magia, una volta compiuti entrambi sedici anni ricevono dalla madre un dono molto particolare, che il padre morto aveva riservato per loro: un bastone magico. In allegato c’è anche un messaggio scritto da papà elfo, che li incarica di compiere una preziosa missione: i ragazzi dovranno trovare l’incantesimo che riporterà in vita per un giorno il loro genitore. Ian riesce ad attivare il potere del bastone e a riportare indietro il padre…o almeno una parte di lui, quella inferiore. Nonostante non sappiano nulla di arti occulte, Ian e Barley – e il loro papà a metà – si imbarcano in una straordinaria avventura; infatti, hanno 24 ore di tempo per trovare il modo di vedere il padre “per intero” e scoprire se esista ancora un po’ di magia nel mondo.

Riusciranno a trovare quel briciolo di magia che riporterà il loro papà in vita?

Il cast del film presenta come doppiatore originali i due supereroi Tom Holland e Chris Pratt nei panni dei protagonisti, rispettivamente Ian e Barley, e Octavia Spencer in quelli di una leggendaria guerriera, Manticora, che darà preziosi informazioni ai due fratelli per portare a termine la loro magica impresa.

Data di uscita: 19 agosto 2020

Genere: Animazione, Avventura, Family, Fantasy

Anno: 2020

Regia: Dan Scanlon

Attori: Sabrina Ferilli, Fabio Volo, FaviJ, Raul Cremona, David Parenzo, Chris Pratt, Octavia Spencer, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus

Paese: USA

Durata: 112 min

Distribuzione: Walt Disney Pictures

Sceneggiatura: Dan Scanlon

Fotografia: Sharon Calahan, Adam Habib

Montaggio: Catherine Apple

Musiche: Jeff Danna, Mychael Danna

Produzione:Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures.