Bocce: al via il Memorial Sergio Morelli

Alessandria – Si è tenuta ieri la prima giornata del 31° Memorial Sergio Morelli, indimenticato campione di bocce alessandrino scomparso nel 1989 al termine di una carriera costellata di successi tra i quale due titoli nazionali a coppia e quadrette, con la soddisfazione di avere anche vestito l’azzurro in venti occasioni. Al circolo “La Familiare” sono scese in campo 64 coppie (AC/AD/BB/BC) a partire dalla mattinata in un tabellone a eliminazione diretta, partendo dai trentaduesimi di finale. Dopo una prima scrematura, si è arrivati fino ai quarti di finale che hanno messo di fronte Mondovì (Cavallo – Bardella) e Vigonese (Doria – Bello), Calvarese (Gnecco – Nassano) e Crivellese (Biava – Torchio), San Candido (Guaschino – Cagliero) e Piatto Sport (Negro – Cardano), Auxilium (Griva – Giordano) e Roretese (Longo – Zorgnotti). A rimanere in corsa per le finali, tra le alessandrine, è stato il San Candido mentre la Stazzanese è stata eliminata agli ottavi.

Rimane da definire la data della finalissima dove sarà decretata la coppia vincitrice che potrebbe togliere lo scettro al duo formato da Negro e Cardano, vincitore della passata edizione.