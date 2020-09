Ciclista astigiano elitrasportato ad Alessandria in gravi condizioni dopo lo scontro con un furgone

Canelli – Un ciclista di 62 anni, F.C. residente in frazione Motta di Costigliole d’Asti, mentre era in sella alla sua bici da corsa, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone in Corso Libertà (nella foto a destra il tratto di strada in cui è avvenuto il grave incidente). Il fatto ha colto di sorpresa i suoi amici e conoscenti perché è un ciclista provetto con alle spalle migliaia di chilometri percorsi in bici nel corso degli anni. Sul posto sono giunti i carabinieri ed una squadra del 118 il cui medico, dopo avergli effettuato un massaggio cardiaco ed averlo intubato, viste le condizioni preoccupanti dell’uomo, ha allertato l’elisoccorso che l’ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria dove è tenuto in coma farmacologico. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.