È morto l’ultimo gregario del Campionissimo

Settimo Torinese – Si è spento oggi, all’età di 88 anni, Giuseppe “Pino” Favero, l’ultimo gregario di Fausto Coppi. L’ex ciclista professionista è mancato a Settimo Torinese, dove era nato il 20 dicembre 1931. Dal 1953 al 1957 Favero fu compagno del Campionissimo (ma anche di Anquetil) alla Bianchi: con quella squadra contribuì a molte vittorie del grande ciclista di Novi Ligure, da cui era apprezzato per la sua devozione ma anche per la sua onestà. Dopo aver vinto la Milano-Busseto, gara che diventerà negli anni un classico del panorama dilettantistico, passò professionista nel 1953 con la Bianchi. E proprio durante la militanza in maglia celeste fu gregario di Fausto Coppi, quindi anche di un giovane Jacques Anquetil. Sfiorò diverse volte il successo di tappa al Giro d’Italia. Nel 1956 fece parte della Nazionale italiana che dominò la Vuelta in Spagna con tre successi di tappa, la vittoria di Nino Defilippis nella classifica degli scalatori e il successo finale di Angelo Conterno in maglia amarillo dal secondo all’ultimo giorno. Nel 1958, passato alla Carpano, vinse una tappa alla Parigi-Nizza sul traguardo finale di Nizza. Fra gli altri piazzamenti ottenuti vanno menzionati il sesto posto al Trofeo Baracchi 1953 (in coppia con Michele Gismondi), il settimo posto alla Coppa Bernocchi 1955 e al Giro di Campania 1959, oltre al risultato più importante, il terzo posto nella Milano-Sanremo del 1954 dietro a Rik Van Steenbergen e Francis Anastasi. Dopo il ritiro fu per alcune stagioni direttore sportivo per le formazioni professionistiche torinesi Baratti Milano e Ibac. Il funerale di Pino Favero si svolgerà a Settimo venerdì 11 settembre alle 10:45.