Immigrata congolese aggredisce Salvini: su una pagina facebook vicina alla sindaca di Pontassieve si legge che il leader della lega è “ospite non gradito” (Video)

Pontassieve – È stato un atto gravissimo quello dell’aggressione da parte di una congolese contro un senatore della Repubblica Italiana quale è Matteo Salvini. È l’apice di un clima di terrorismo creato dalla sinistra toscana (guardare il video a pie’ d’articolo).

Abbiamo telefonato in qualche Bar di Pontassieve per sapere qualcosa di più sulla vicenda ma nessuno sa niente, tranne al bar del circolo Mcl dove la barista che ha risposto al telefono ha detto che la donna di colore ha fatto bene e ha chiuso. Ma non è finita perché a Pontassieve, 20.000 abitanti e quasi il 70% di voti della sinistra, la sindaca Monica Marini (nella foto), postcomunista, s’è presa la briga di scrivere su facebook che Salvini è un “ospite non gradito”. È chiaro, a questo punto, che i mandanti dell’aggressione sono quelli del Pd. E non importa che nel Pd vi siano anche postdemocristiani, postsocialisti e postrepubblicani, perché la compagnia è quella: come tra i partigiani comandavano i comunisti pilotati da Togliatti quando era segretario di Stalin, oggi nel Pd comandano i comunisti più o meno mascherati e gli atri devono solo ubbidire. “Questa aggressione è il frutto del clima di intolleranza e di odio che la sinistra continua ad alimentare nei confronti dell’avversario politico- dichiara Elisa Tozzi, capolista della Lega nel collegio Firenze 2 (Mugello-Valdisieve-Chianti-Valdarno) alle elezioni regionali in Toscana – episodio ancor più grave perché preceduto da un post criminoso del sindaco di Pontassieve, nel quale veniva esplicitamente ribadito che Salvini non era un ospite gradito”.

Sulla pagina facebook “Pontassieve Futura” curata dal gruppo che ha appoggiato la campagna elettorale dell’attuale sindaca ottenendo oltre il 66% dei voti, si legge: “Mercoledì 9 settembre 2020 Matteo Salvini sarà a Pontassieve. Pontassieve è luogo dell’accoglienza e dell’inclusione, fin dal Patto di amicizia con il popolo Saharawi del 1987. A Pontassieve si promuove la cultura in ogni sua forma e diversità e si tendono l’orecchio e le mani ai più deboli. È anche a Pontassieve, nelle sue montagne, che sono state scritte pagine importanti dell’antifascismo e della Resistenza, premesse imprescindibili della nostra Costituzione. Un carta che promuove la solidarietà e tutela la libertà di pensiero, nel rispetto degli altri, anche quella espressa con gli striscioni in terrazzo. Una democrazia costituzionale che è equilibrio dei poteri e non prevede l’uomo solo al comando, capitano dotato di pieni poteri. Pontassieve crede nel principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri contro le disparità di trattamento sancite dai decreti sicurezza. Pontassieve non dimentica la confisca, confermata in Cassazione, dei 49 milioni a carico della Lega. Pontassieve crede in una Europa dei cittadini e coltiva quei #valori che Salvini, con la sua propaganda nazionalista e populista ci sembra calpestare. In poche parole Pontassieve è #accogliente ma qui Matteo Salvini, almeno per noi, non è un ospite gradito”. Insomma un polpettone indigesto che vuol farci credere che i comunisti sono democratici. Telefonando a Pontassieve abbiamo parlato anche con alcuni amici liberali che si sono detti sconcertati per quello che è successo. Qualcuno ci ha assicurato che sia stata proprio la sindaca Monica Marini ad aver scritto quella roba dipingendo Salvini come un fascistone assetato di sangue. Dalla sindaca Marini ci si aspettava che scendesse dal palazzo per porgere immediatamente le sue scuse al senatore Matteo Salvini, invece è rimasta ben arroccata, forse in preda al panico. Noi di Alessandria Oggi anche da liberali, esprimiamo la nostra solidarietà al Capitano unita alla più ferma condanna nei confronti dei trinariciuti toscani. Che Dio ce ne scampi e liberi!