La partita con Cavour e Mussolini è definitivamente persa: ancora cantieri in autostrada

di Andrea Guenna – Non sono mai stato fascista ma lo sto diventando. Nel vedere l’inettitudine dei nostri politici mi sono chiesto se in Italia è stato sempre così e la risposta è stata draconiana: no. Nel settore dei trasporti, per esempio, Camillo Benso Conte di Cavour e Benito Mussolini stravincono con una mole tale di opere pubbliche che questi qua scompaiono alla vista e dalla storia. Riproduco un filmato d’epoca dell’Istituto Luce (il cinegiornale) che informa sulla realizzazione dell’autostrada A7, vero capolavoro di ingegneria, inaugurata nel 1935 e realizzata in un anno, e la cosa è sorprendente se si tiene conto dei mezzi del tempo.

Purtroppo coi mezzi di oggi non facciamo meglio, anzi. Lasciamo perdere le autostrade che perdono pezzi da tutte le parti e limitiamoci alla nostra zona, per cui si viene a sapere che da tempo immemore sono piazzati cantieri dappertutto. Ciò anche se sulla A26 (l’autostrada per Savona) qualche cantiere ha riaperto ma ora siamo da capo, con code, ingorghi e tempi biblici per scavalcare l’Appennino tra Ovada e il mare di Genova che stanno già facendo esplodere la rabbia di automobilisti e autotrasportatori. A rendere la vita difficile sono le gallerie Bertè a Masone, dove un crollo dal soffitto, lo scorso dicembre, ha costretto ad effettuare estenuanti controlli, e un cantiere dopo Masone in direzione Genova. Questi qua le autostrade non le costruisco, fanno solo manutenzioni che non finiscono mai. Col Duce la partita è persa.