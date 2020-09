La roccia Scognamillo presto fra i Grigi?

Alessandria – Potrebbe essere questione di ore l’arrivo all’Alessandria Calcio di Stefano Scognamillo, 26 anni, difensore con doppia cittadinanza italiana e russa essendo nato a San Pietroburgo, nella scorsa stagione in serie B al Trapani dove ha raccolto 29 presenze complessive. Il giocatore sarebbe anche nelle mire dell’Avellino allenato dall’ex mister grigio Piero Braglia ma il club di patron Di Masi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del giocatore. L’Alessandria, intanto, dovrà affrontare altre due amichevoli nel corso di questa settimana: la prima giovedì contro la Sampdoria Primavera mentre la seconda sabato contro l’Albinoleffe. Entrambe le gare si terranno al centro sportivo Michelin di Spinetta Marengo.