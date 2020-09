Pallapugno: l’Araldica Pro Spigno cede d’un soffio all’Olio Roi Imperiese

Spigno Monferrato – È un ko che brucia quello di sabato per l’Araldica Pro Spigno che ha ceduto 9-8 contro Olio Roi Imperiese nell’ottava giornata della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba di pallapugno.

I ragazzi del direttore tecnico Alberto Bellanti, di nuovo davanti al proprio pubblico dopo il periodo di lockdown, erano subito partiti bene andando sul 3-0 e successivamente sul 7-3. Il match si è poi portato sull’8-8 e ad avere la meglio saranno poi gli ospiti, che hanno così potuto festeggiare la qualificazione matematica ai playoff. Una fase alla quale gli spignesi, fermi a quota 2 in classifica in ottava posizione, hanno ancora buone possibilità di accedere.

In ritardo di una lunghezza ci sono infatti ancora Augusto Manzo, che giocherà stasera in posticipo contro Alta Langa, e Merlese, che con la sconfitta patita a Cortemilia saluta la compagnia e dice addio al sogno spareggi. A una sola giornata dal termine, sarebbero gli alessandrini a sigillare l’ottava posizione in caso di arrivo a pari punti con le due rivali grazie agli scontri diretti favorevoli.

Augusto Manzo avrebbe bisogno di due successi in altrettante sfide e sperare in un ko di Spigno a Dogliani contro Virtus Langhe nel match conclusivo di regular season per agganciare l’ultimo posto utile per i playoff. Una fase che prevede un tabellone a quarti di finale, con partite ad andata e ritorno ed eventuale bella. Prima di allora, gli acquesi devono però pensare all’impegno di sabato.