Sono ripresi i corsi di arti marziali dell’Accademia Wushu Sanda

Alessandria – L’Accademia Wushu Sanda Alessandria riparte da una nuova sede, il Centro polivalente Casa Sport in via Colombo 8, al quartiere Orti. La scuola diretta dal Maestro Gianluca D’Agostino da tempo rappresenta un importante punto di riferimento per l’insegnamento del Kung Fu Tradizionale stile Hung Gar, che deriva direttamente dal tempio Shaolin del Sud, del Wushu Moderno da competizione con tutte le sue forme codificate a mani nude e con armi, del Tai JI Quan, lo stile interno per eccellenza che con i suoi movimenti lenti e armoniosi punta all’energia interna e al benessere psicofisico, il Sanda la boxe cinese, spettacolare ed efficace sport da combattimento con contato pieno con utilizzo di pugni, calci e proiezioni, ma anche nel Karate la disciplina Olimpica e nella Difesa personale per chi vuole acquisire più sicurezza e apprendere le tecniche per neutralizzare l’aggressore.

L’Accademia di Arti Marziali è diretta dal Maestro Caposcuola Gianluca D’Agostino, 6^ Duan, Atleta Azzurro, pluricampione internazionale, Delegato Regionale Fiwuk, Federazione di Wushu Kung Fu riconosciuta dal CONI, coadiuvato dai suoi Istruttori federali, Alessia D’Agostino 3° Duan, Fabio Venditti 2° Duan, e Paola Ruzzon 1° Duan per l’insegnamento del Wushu Kung Fu e dal Maestro Sabiano Bacco 6° Duan nel Karate e Difesa Personale.

I corsi si svolgono dal lunedi al sabato dalle 17 alle 21.30 suddivisi per fascia età a partire dai 4 anni, con preparazione sia amatoriale, agonistica che di alta specializzazione. Pur essendo giovane la società, nata tre anni fa, vanta già numerosi successi sia a Livello Nazionale che Internazionale, quali i recenti titoli di Campione Italiano Italiani vinti a Catania dalle sorelle D’Agostino, Giacobbe Andrea, Testardini Matteo, la Juniores Foco Marie Lys, la cadetta Borromeo Marta, e gli esordienti Settegrana Elia e Bergamasco Leonardo, la convocazione in Squadra Nazionale e le successive partecipazioni e le vittorie ai Giochi del Mediterraneo a Marsiglia di D’Agostino Alessia, della sorella Sonia e di Foco Marie Lys e al Campionato del Mondo a Shanghai di D’Agostino Sonia che pur essendo molto giovane e alla prima esperienza di un Mondiale, ha combattuto molto bene, sfiorando il podio.

Purtroppo l’emergenza Covid ha sospeso il Campionato Europeo di Mosca in programma nel maggio scorso, in cui dovevano partecipare le sorelle D’Agostino e la Juniores Foco Marie Lys, le quale hanno ripreso gli allenamenti in vista di alcuni raduni federali della Squadra Nazionale che si terranno a breve per preparare la stagione agonistica 2020-2021.

Durante questi mesi, precisa il Maestro D’Agostino, “abbiamo affrontato le difficoltà della pandemia, con la chiusura per alcuni mesi, seguita dal cambio della sede, ma ora ripartiamo sempre più convinti e motivati, mettendo l’esperienza e i valori che ci appartengono da oltre 35 anni a disposizione dei nostri allievi, atleti e di tutte le persone, bambini, ragazzi e adulti che vorranno iniziare un percorso non solo all’insegna dello sport agonistico e amatoriale, con tutti i suoi benefici psicofisici, della difesa personale, ma anche alla ricerca del valori interiori che le arti marziali sanno trasmettere: disciplina, rispetto, perseveranza e duro lavoro perché questo è il significato della parola Kung Fu”.