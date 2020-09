Vaccino killer: AstraZeneca sospende tutti i test per “seria reazione avversa”, per poco un volontario che ha testato il vaccino non va all’altro mondo, ma il ministro Speranza l’ha già acquistato

Oxford – Astra Zeneca, l’azienda farmaceutica britannica che ha iniziato la produzione del vaccino anticovid, ha dovuto fare dietrofront perché non funziona. Anzi è quasi letale. Noi di Alessandria Oggi il 13 giugno scorso avevamo stigmatizzato il fatto che quel fenomeno del ministro alla Sanità Speranza avesse sottoscritto un contratto milionario con l’azienda britannica per assicurarsi il vaccino di cui si tratta. Avevamo scritto: “Siamo stati facili profeti nel prevedere che questo governo di sciamannati avrebbe messo al tappeto l’Italia. La notizia che ci dà lo spunto è di tre ore fa e riguarda l’acquisto di 400 milioni di dosi di un ipotetico vaccino anticovid da parte di una cordata formata da Germania, Francia, Italia e Olanda. Cioè a dire: non diamo i soldi agli operai in cassa integrazione, agli artigiani alla canna del gas, ai commercianti che non incassano un cent da tre mesi, ma compriamo una roba inutile, se non addirittura dannosa, che non si sa neppure se funziona ma che certamente riempie di soldi le tasche dei globocrati e dei loro servi che stanno speculando sulla tragedia del Covid19, ancor più se si tiene conto che l’emergenza è una balla colossale. Il venditore è noto – noi lo avevamo individuato giusto tre mesi fa – è l’inglese Astra Zeneca per un vaccino-fantasma (il Covid muta continuamente per cui ogni anno si dovrà fare un richiamo diverso) che nasce negli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche aziende italiane. La prima tranche di dosi arriverà entro la fine dell’anno. Grazie, grazie davvero da parte degli italiani nei confronti dei 5Stelle e del Pd con la complicità di alcuni Renziani.

Non dimenticheremo mai questo gesto”.

Della pericolosità del vaccino anticovid ne sa qualcosa un volontario britannico al quale è stata somministrata la preparazione che, contro ogni aspettativa, ha causato una seria reazione avversa, uno choc anafilattico che ha imposto alla società di bloccare completamente tutti i trial e che ha costretto il povero volontario al ricovero in codice rosso. Nonostante le rassicurazioni dell’azienda produttrice, è montata una forte ondata di scetticismo, per cui questa battuta d’arresto potrebbe tradursi alla fine in diffidenza da parte dei cittadini, i quali potrebbero essere troppo spaventati dalle possibili “reazioni avverse” rifiutandosi di farsi vaccinare.

Inoltre lo stop ai trial ha già avuto un impatto sui mercati finanziari, i quali nella terza seduta della settimana hanno aperto nuovamente in forte ribasso, anche affossati dalle ultime novità sul vaccino anti-coronavirus. Con tutta probabilità oggi le azioni AstraZeneca verranno travolte dalle vendite anche sulla Borsa di Londra. Tutto ciò mentre l’ineffabile ministro post-comunista Roberto Speranza da Potenza, laureato in Scienze Politiche – una laurea molto attinente al ministero della Sanità di cui Speranza è titolare – ha già firmato il contratto di fornitura a favore proprio della Astra Zeneca.