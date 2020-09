Willy: l’assassino è di sinistra, fan di Conte e Di Maio

Colleferro – Francesco Belleggia, uno dei quattro aggressori di Willy Monteiro e indicato dagli inquirenti come presunto autore del calcio che avrebbe ucciso il giovane, non era affatto un estremista di destra. Una brutta notizia per i buonisti come Rula Jebreal che accusavano Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Sul profilo Facebook del ragazzo – come riportato dal Secolo d’Italia – ci sono “mi piace” alle pagine di Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Papa Francesco, l’Unicef e alcune associazioni Lgbtq. Ma soprattutto grande entusiasmo per il M5S, Luigi Di Maio e Virginia Raggi. Restano in carcere tre dei quattro arrestati per la morte durante una rissa di Willy Monteiro Duarte. Si tratta dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi e di Mario Pincarelli. Per il quarto indagato, Francesco Belleggia, sono stati disposti invece gli arresti domiciliari. Lo ha deciso il gip di Velletri, che ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale. Belleggia, stando alle dichiarazioni di alcuni testimoni, sarebbe quello che ha sferrato il calcio mortale al povero Willy. Su Facebook ha messo il like a Luigi Di Maio, Virginia Raggi, Matteo Renzi, Movimento 5 Stelle e associazioni LGBTQ. Inoltre segue Conte e l’Unicef. Ovviamente è tutto da provare. Ma il personaggio è tutto fuorché un fascista razzista.