È una dipendente del Comune di Pontassieve retto dal Pd la congolese che ha aggredito il Senatore della Repubblica Italiana Matteo Salvini

Pontassieve – Quello contro Salvini è stato un attentato contro un Senatore della Repubblica Italiana pianificato dai comunisti come il signor Stronzo Cornuto del Circolo MCL della cittadina toscana in provincia di Firenze. Infatti la signorina africana che ha il leader della Lega, maledicendolo e strappandogli la camicia ed il rosario dal collo, non è, come vorrebbe far credere la sinistra, una pazza, perché lavora per il Comune di Pontassieve retto proprio da Pd. Si tratta di una donna ben inserita in quell’ambiente di trinariciuti, laureata e incensurata, che partecipa spesso alle iniziative del comitato Bianco e Nero che si occupa di progetti di solidarietà verso l’Africa”. Nei suoi confronti al momento sono tre i reati in corso di valutazione. La Digos di Firenze sta esaminando una denuncia per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e turbamento di comizio elettorale. Noi di Alessandria oggi abbiamo telefonato a Pontassieve per avere maggiori dettagli sulla vicenda e la titolare del circolo MCL al telefono ci ha detto che la congolese ha fatto bene. No comment.