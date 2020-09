La centrocampista Vanessa Angrisano approda all’Alessandria Calcio Femminile

Alessandria – Nuovo acquisto in casa Alessandria Calcio Femminile. Il club piemontese ha infatti ufficializzato l’ingaggio della centrocampista Vanessa Angrisano, 19 anni, in prestito dal Torino F.C.. Cresciuta calcisticamente nella scuola di Fabio e Paolo Cannavaro a Napoli, sua città natale, è approdata nel Napoli Carpisa dove è rimasta per tre stagioni. Successivamente ha vestito la maglia del Torino Women, per un anno, per poi finire alla Femminile Juventus dove è rimasta due anni e mezzo. Passaggio al Torino F.C. a dicembre del 2019 per cui, con la formazione Under 19, è arrivata a disputare la finale scudetto, persa, a Firenze, 4-2, contro il Perugia, sul terreno di Impruneta.