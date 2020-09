Netta vittoria del Casale Fbc nella seconda amichevole precampionato

Casale Monferrato – Al “Palli”, a porte chiuse, il Casale ha prevalso per 5-0 sulla Pro Vercelli Berretti grazie alla rete di Tosi e alle doppiette di Franchini e Poesio. La squadra allenata da mister Buglio è ora attesa da due match in trasferta a distanza ravvicinata. Sabato pomeriggio, fischio d’inizio alle tre, ad Asti contro la formazione militante in Eccellenza. Domenica pomeriggio, alle quattro, i monferrini saranno opposti al Palazzolo Vercellese, squadra partecipante al torneo di Prima Categoria.