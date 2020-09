Nordafricano di 17 anni violenta anziana di 87

Salsomaggiore Terme (Ansa) – Prima ha tentato di rapinarla, poi ha abusato di lei sessualmente. La vittima è una pensionata di 87 anni di Salsomaggiore Terme (Parma) aggredita nella sua abitazione. L’autore, identificato e arrestato dai carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, è un ragazzo di 17 anni di origini nordafricane che avrebbe parzialmente confessato la violenza. È accusato di tentata rapina aggravata e violenza sessuale. Il fatto è avvenuto sabato scorso quando, secondo quanto ricostruito, il giovane si è introdotto nella casa della donna per un furto ma l’87enne, rientrata dal giardino, lo ha sorpreso e ha iniziato a urlare. A quel punto il ragazzo ha reagito aggredendola e anche violentandola. Poi è fuggito ma è stato notato da un vicino di casa che lo ha pure fotografato. I carabinieri sono così risaliti al 17enne che è stato rintracciato e trasportato in caserma. Qui alla fine ha parzialmente confessato la violenza. Ora è nella struttura per minori di Bologna. L’accusa per lui è di tentata rapina aggravata e violenza sessuale. La pensionata è invece dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fidenza.