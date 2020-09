Operaio senegalese morto sul lavoro alla Riccoboni

Sezzadio – Un operaio di 63 anni originario del Senegal è morto stamane verso le dieci investito da un pesante mezzo di movimento terra mentre si trovava nel cantiere della ditta Riccoboni di Piacenza che sta allestendo la nuova discarica che dovrà ospitare rifiuti di vario genere compreso lo smarino del Terzo Valico. Ad intervenire, l’elisoccorso del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dello Spresal ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare in quanto era già morto. L’incidente è avvenuto nell’area in cui sorgerà la discarica per cui sono al lavoro da oltre un anno gli operai che stanno scavando per riporto terra. La pendenza del bordo è notevole e i mezzi che lavorano sono molto pesanti per cui non è difficile immaginare che uno di essi si sia ribaltato investendo l’incolpevole operaio che ha perso la vita. Sono in corso i rilievi effettuati dallo Spresal per stabilire se vi siano responsabilità da parte della proprietà.