Prete in manette per aver fatto sesso con un minorenne bulgaro di 16 anni

Vibo Valentia – Sorpreso in auto con un sedicenne bulgaro, Don Felice La Rosa, 44 anni, già parroco di Zungri (Vibo Valentia) è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Gioia Tauro con l’accusa di atti sessuali con minori stranieri. Il prete era già stato condannato in via definitiva per induzione alla prostituzione minorile, ed è, inoltre, imputato in un diverso procedimento per possesso di materiale pedopornografico. Al sacerdote che ora si trova ai domiciliari nella sua casa di Calimera (frazione di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia), è stato contestato di aver dato denaro a un sedicenne di nazionalità bulgara in cambio di rapporti sessuali. In un altro caso avrebbe solo tentato di offrire denaro a un minore per indurlo ad avere rapporti sessuali con lui. I fatti contestati risalgono allo scorso anno. L’arresto, disposto dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della procura, è arrivato al termine di un’inchiesta condotta dai poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, che un anno fa hanno sorpreso l’ex parroco, da solo, in auto col sedicenne bulgaro. In seguito a quell’episodio gli inquirenti hanno avuto modo di accertare anche altri episodi analoghi. Don Felice La Rosa avrebbe tentato in altre occasioni di compiere atti sessuali con minorenni bulgari fra Rosarno e San Ferdinando, in cambio di piccole somme di denaro. Nel settembre del 2019, era stato arrestato in seguito ad una condanna a due anni e quattro mesi, pena già scontata, per il reato d’induzione alla prostituzione minorile, reato contestato nell’ambito dell’inchiesta “Settimo Cerchio”.

Concludiamo col Vangelo perché i tempi lo richiedono: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume” (Matteo: 23;27).