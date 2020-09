Bertram Derthona al fianco di Telethon per l’Asta Benefica dedicata a Stefania Barca

Tortona – La Bertram Yachts Derthona Basket scende in campo al fianco della Fondazione Telethon in occasione dell’Asta Benefica in ricordo di Stefania Barca, prevista per i prossimi 12 e 13 settembre a Silvano d’Orba. Organizzata da Daniele Barca, figlio della compianta Stefania, Carmelo Barca, marito, e Patrizia Cetti, la manifestazione vuole ricordare questa forte donna prematuramente mancata nel 2016 a causa di una leucemia fulminante.

I Leoni contribuiranno all’asta, il cui ricavato sarà totalmente destinato alla ricerca sulle malattie genetiche, donando una maglia da gioco della stagione 2019/20 firmata da Riccardo Tavernelli, che nell’annata che sta per iniziare ricoprirà il ruolo di capitano della formazione bianconera. “Io e la mia famiglia – ha detto Daniele Barca – ringraziamo sentitamente la Bertram e la dirigenza per avere aderito alla nostra manifestazione benefica, rinnovando l’invito a partecipare anche nei prossimi anni. Siamo orgogliosi che società del territorio ci aiutino a realizzare questi eventi mostrando disponibilità e vicinanza a queste iniziative. Un ringraziamento di cuore da parte mia della mia famiglia e di Telethon Alessandria, di cui Vincenzo Fasanella è il coordinatore responsabile”.

“Auspichiamo un grande successo dell’asta – ha aggiunto il General Manager bianconero, Ferencz Bartocci – per la finalità dell’iniziativa a cui abbiamo aderito con grande piacere. A Daniele e a tutto il mondo Telethon mandiamo il nostro abbraccio e sostegno sicuri che sia nata una bella collaborazione anche per altri progetti”.