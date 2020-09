Dal Rotary Club Gavi Libarna: a Villa Pomela presentazione del service 2020 – 2021

Il Rotary Club Gavi Libarna organizza per giovedi 24 settembre a Villa Pomela una serata per illustrare i service dell’Anno Rotariano 20-21. Nel corso della serata saranno presentati i giovani del Rotaract e i giovanissimi dell’Interact.

I service sono suddivisi in quattro gruppi:

Medicina territoriale Ecografo Portatile per la sede di Arquata del Distretto Sanitario. Tre sanificatori, 1 per la Croce Rossa di Gavi e 2 in fase di definizione dei beneficiari.Prevenzione Prevenzione rosa quasi sotto casa consistente in visite senologiche gratuite in quattro sabati del mese di ottobre (mese della prevenzione) in differenti località del territorio del Club. Io donna (con il Rotary Club di Novi) che prevede mammografie gratuite in autunno alle donne che compiono 40 anni nel 2020 (oggetto di recente comunicato stampa). Pass (con i Rotary Club di Novi, Ovada ed Acqui) che consiste in una giornata formativa ed in visite andrologiche gratuite a giovani adulti di 17-18 anni per prevenire l’infertilità maschile (screening un tempo fatto con le visite di leva militare). Scuola Progetto Gutenberg per le scuole primarie 3 premi per giovani talenti musicali di età inferiore ai 20 anni (1 già assegnato in occasione del Premio internazionale Capriata del 5 settembre u.s.) 5 borse di studio per laureati di età inferiore ai 30 anni. Medicina Ospedaliera (progetto in corso di cui che contiamo di avere a breve l’approvazione) Robot riabilitativo per gli arti inferiori da destinare al Centro Riabilitativo Borsalino di Alessandria (con altri 6 Rotary Club riuniti nel Grappolo: Acqui Terme, Alessandria, Chiavari, Ovada, Tortona e Valenza). Si tratta di un service economicamente importante di oltre 70 mila € che sarà reso possibile solo grazie alla sinergia di più Club, al contributo di altri Club francesi di Aix en Provence, del nostro Distretto 2032 ed alla Rotary Foundation.