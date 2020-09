Espulso Eusepi per “comportamento offensivo verso un avversario, aggravato da riferimenti xenofobi”

Alessandria – Tre turni di squalifica in gare ufficiali di campionato. È costato davvero caro all’attaccante dell’Alessandria Umberto Eusepi il rosso rimediato, ieri, contro la Sampdoria Primavera nel match amichevole andato in scena al Centro Sportivo Michelin di Spinetta Marengo.

Nel finale della partita l’attaccante, autore della rete del momentaneo 2-1, è stato allontanato dal campo, ma non per un intervento falloso. La motivazione del giudice sportivo parla, infatti, di “comportamento offensivo verso un avversario, aggravato da riferimenti xenofobi”. Eusepi avrebbe apostrofato un difensore di colore con frasi razziste. Nella squadra Primavera doriana ci sono diversi ragazzi extracomunitari, ma sul campo nessuno ha avuto la percezione di insulti razzisti o xenofobi e nessun giocatore li ha denunciati ai dirigenti.

Per il difensore dei Grigi Francesco Cosenza, invece, ammonito, un’ammenda di 500 euro.

Intanto è stata fissata per la compagine mandrogna un’altra amichevole precampionato. La truppa piemontese, venerdì 18 settembre, sarà ospite del Monza. La gara si giocherà al “Brianteo U-Power Stadium” a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta TV su Antenna 3.