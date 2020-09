Grigi in palla battono nettamente la Samp Primavera

Alessandria – È terminato 4-1 il match amichevole tra l’Alessandria e la Sampdoria Primavera andato in scena, ieri pomeriggio, al centro sportivo Michelin di Spinetta Marengo.

Buona impressione, nella compagine grigia, hanno suscitato i tre nuovi acquisti, al loro debutto ufficiale: Pisseri, Corazza e Rubin.

Mister Gregucci ha schierato Prestia, Cosenza e Macchioni in difesa, a centrocampo Poppa, Casarini, Suljic e Castellano, Di Quinzio dietro Corazza e Eusepi.

Doriani in vantaggio al 16′ con Trimboli, al 32′ il pareggio nasce da un cross di Corazza da destra, su cui Di Quinzio irrompe e tocca in rete. Quattro minuti dopo Eusepi sfrutta una indecisione della difesa e, con un diagonale, firma il sorpasso. 2-1 all’intervallo.

Nella ripresa, al 18’, terzo gol dell’Alessandria con Poppa, già protagonista contro la Samp prima squadra, mentre il 4-1 è firmato da Corazza su palla di Rubin.

Gara, nel complesso, aspra, con due gialli , uno per parte, ed espulsione di Eusepi nel finale. Gregucci ha dato spazio anche a Gazzi e Gerace in avvio e poi Podda, Rubin, Chiarello, Crisanto, Suppa e Vitale. Ai box Arrighini , Parodi e Celia, causa problemi muscolari, mentre Scognamillo, l’ultimo innesto, ha lavorato, sul campo vicino, con il preparatore.