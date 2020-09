Pensionata smarrisce all’aeroporto una valigetta con dentro 2,5 milioni di euro falsi: denunciata

Caselle – In quella valigia smarrita quindici giorni fa all’aeroporto di Caselle dopo un volo in Spagna, tra indumenti e beauty c’erano 2 milioni e mezzo di euro falsi. Per la precisione 125 mazzette di banconote da 200 euro con la dicitura Facsimile stampata sul retro. A perdere la misteriosa valigia è stata F.S., una Pensionata di Ivrea, senza precedenti in fedina penale, una vita tranquilla ma, soprattutto, nessun legame con la malavita. La Guardia di Finanza ha sequestrato quella valigia ed ha iniziato le indagini. Infatti quel tipo di banconote false è usato dalla malavita che organizza stangate anche internazionali. Ora la proprietaria della valigia smarrita è stata denunciata in base all’art. 453 del codice penale “…introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”. Interrogata dai militari, la donna non è stata in grado di una spiegazione plausibile ma la domanda resta ed è: che cosa se ne faceva una pensionata di quel tesoro di banconote false? Il magistrato ha disposto anche il sequestro del telefono cellulare della donna, per ricostruire la sua rete di contatti.