Sabrina Ferilli: “De Benedetti ha fatto una battuta schifosa su Berlusconi”

Roma – Naturalmente la stampa di regime (il 90%) non ha riportato il commento di Sabrina Ferilli, che non può essere certo considerata di destra, sulla frase di Carlo De Benedetti sul Cavaliere definendolo un imbroglione. Alla Festa del Fatto Quotidiano l’attrice romana a questo proposito ha detto: “Carlo De Benedetti ha fatto una battuta orrenda, schifosa nei confronti di Berlusconi. Quando si va troppo avanti con gli anni si rischia di fare figure meschine. A parte che se la mettiamo sulle indagini e sugli impicci, non so chi è meglio dell’altro, ma il punto è che in un momento come questo invece di stare dalla parte di chi fa gli auguri e sta vicino al Cavaliere, non abbia invece perso occasione per dire quello che ha detto, rende questo personaggio molto piccolo”.

Noi di Alessandria Oggi, che siamo liberali e cristiani nonché garantisti, sicuramente anticomunisti ed antifascisti, dobbiamo fare gli straordinari per pubblicare notizie degne di attenzione come questa per il fatto che la stampa corrotta di potere italiana censura quello che non fa piacere ai suoi padroni come De Benedetti & C.

Un Carlo De Benedetti che paga le tasse in Svizzera.

Meditate gente, meditate.